Son Dakika Haberleri: Bozkurt'daki deprem otelin güvenlik kamerasında
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Bozkurt'daki deprem otelin güvenlik kamerasında

1 saat önce

Isparta'da bir otelin güvenlik kamerasına yansıyan depren anı ait görüntüler ISPARTA - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Isparta'da da hissedildi.

Bozkurt'daki deprem otelin güvenlik kamerasında, System.String[]
Isparta'da bir otelin güvenlik kamerasına yansıyan depren anı ait görüntüler ISPARTA - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Isparta'da da hissedildi.
Isparta, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:01 Kaynak: AA
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