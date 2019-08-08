Bozkurt'daki deprem otelin güvenlik kamerasında
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Isparta'da bir otelin güvenlik kamerasına yansıyan depren anı ait görüntüler ISPARTA - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Isparta'da da hissedildi.
Isparta Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:01 Kaynak: AA
'da bir otelin güvenlik kamerasına yansıyan depren anı ait görüntüler ISPARTA - Denizli
'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Isparta'da da hissedildi.
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