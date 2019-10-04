Bozkurt depremindeki yıkımın nedenlerine ilişkin önemli tespit

PAÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar:

"Herhangi bir sıvılaşma yani kum fışkırma olayına rastlamadık"

"Bozkurt ve Çardak ilçelerinin bulunduğu havza Acıgöl'ün bir eski göl alanı"

"Oradaki göl alanında oluşan yumuşak tortullar üzerindeki yapılarda ciddi hasarlar var"

DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, 8 Ağustos'ta Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, hasarın nedeninin Bozkurt ve çevresinin eski bir göl alanına kurulmuş olmasından kaynaklandığını söyledi.

Mühendislik Jeolojisi Derneği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu (MÜHJEO 2019), Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Sempozyuma özellikle jeoloji alanında yurt ve yurt dışındaki akademik çalışmalar yapan çok sayıda akademisyen katıldı. Sempozyumda İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Halil Kumsar, 8 Ağustos'ta Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu. Kumsar, yıkımın nedenlerine değinerek, "8 Ağustos'ta Bozkurt'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bozkurt ilçesi değil ama biraz daha Bozkurt ilçesinin kuzey batısında biraz dağlık bir alandaydı. Baklan ilçesine yakındı. Fakat Bozkurt ve Çardak ilçelerinin bulunduğu havza Acıgöl'ün bir eski göl alanı. Dolayısıyla orada ki göl alanında oluşan yumuşak tortullar üzerinde ki yapılarda ciddi hasarlar meydana geldi. Meydana gelen hasarlarda can kaybı yok ama etkilenen yapılarımız var. Acıpayam'a göre Bozkurt'ta yapısal hasarlar biraz daha az ama Bozkurt'da da ve Çardak'ta da ciddi hasarlar var. Hatta Çardak Havaalanı'nın tesislerinde de hafif hasarlar vardı" diye konuştu.

"Sıvılaşma yani kum fışkırma olayına rastlamadık"

Depremin meydana geldiği bölgenin zemin yapısının yumuşak olmasına rağmen sıvılaşma ya da kum fışkırması gibi bir olaya rastlamadıklarını da kaydeden Kumsar şunları söyledi:

"Buradan şunu görüyoruz. Özellikle yumuşak zeminler üzerinde yapılaşma yaptığımız zaman bölgede ki bu ovaların oluşumunu sınırlayan aktif faylar söz konusu. Bu aktif faylar zaman zaman farklı büyüklüklerde depremler üreterek bölgede 5.5 üzerinde sarsıntılara yol açıyor ve orada yapılan yapılaşmalar da meydana gelebilecek olan depremlere karşı daha iyi dayanıklı olması gerekiyor yapı tarzlarının. Bozkurt'da biz bunu gözlemledik. Herhangi bir sıvılaşma, yani kum fışkırma olayına rastlamadık ama orada yine zemin büyütmesinden dolayı ciddi hasarlar vardı."