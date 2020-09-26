Bozkurt "En az 4 milletvekili ve tüm belediyeleri alacağız" - Son Dakika

Bozkurt "En az 4 milletvekili ve tüm belediyeleri alacağız"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz'ı ziyaret etti.

Bozkurt

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz'ı ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilk ziyaretini AK Parti Gülüç Belde Teşkilatına gerçekleştirdi. AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve yönetimi tarafından kapıda karşılanan Bozkurt teşkilat binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt yaptığı açıklamada hedeflerinin genel seçimlerde en az 4 milletvekili ve yerel seçimlerde Ereğli'de bütün belediyeleri almak olduğunu belirtti. Bozkurt, "Bu görev tebliğ edildikten sonra belde teşkilatlarımıza bölge ziyaretlerimizi yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte teşkilatlarımızla beraber koordineli bir şekilde çalışarak Ereğli'de, Gülüç'te inşallah oylarımızı artıracağız. Hedefimiz Ereğli ve Zonguldak'ta çıtayı yükseltmek. Amacımız en az 4 milletvekili ve Ereğli'de bütün belediyeleri almak. Bu doğrultuda inşallah kol kola bir bütünlük içerisinde teşkilatlarımızla bütünleşerek hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Tek derdimiz bu memlekete hizmet etmek"

AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ise yaptığı açıklamada AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı adına Bozkurt ve yönetimine başarılar dileyerek şunları söyledi;

"AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı adına sayın başkanıma ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Sonuçta bu bir nöbet değişimi, sonuçta bu AK Parti sevdasına hizmet etme sevdası. Bu sevda peşinde gezen arkadaşlar birlik ve beraberlik içerisinde bu vatana, bu millete borcu yerine getirmek için gece gündüz çalışmak için görev aldı. Yapılması gereken işleri tek tek belediye başkanımız ile beraber, Ereğli ilçe teşkilatı ile beraber, belediye meclis üyeleri ile beraber bundan sonra da omuz omuza devam edeceğiz. Kimsenin kimseye gönül koyma gibi bir derdi yok. Bunu da burada özellikle belirtmek istiyorum. Bizim tek derdimiz bu memlekete hizmet etmek, halkın duasını, hakkında rızasını kazanmaktır. Size, yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum."

"Ereğli'de 4 belediyeyi de almayı hedefliyoruz"

Başkan Bozkurt, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ikinci ziyaretini ise Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a yaptı. İlçe Başkanı Bozkurt burada yaptığı açıklamada, Gülüç Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"6 Eylül 2020 günü yapılan kongrede, kongrenin hazırlanmasında, kongre salonunun tahsisinde emeğiniz geçti. Teşkilatımızın yükünü aldınız, çok güzel bir kongre salonu hazırlattınız. Öncelikle teşkilatım adına, genel merkez adına teşekkür ederim. Çalışmalarınızı biliyoruz. Gülüç'te yaptığınız çalışmalar gerçekten takdire şayan. Ereğli belediyesi de bence Gülüç'te yapılan çalışmaları özel olarak takip etmesi lazım. Güzel çalışmalar ortaya koydunuz. İnşallah bundan sonra teşkilat olarak sizin yanınızdayız, arkanızdayız. Gülüç Belediyesi'nin Gülüç'te yapılması gerekenler noktasında bizde her zaman yanınızda olacağız. Ankara boyutunda, Zonguldak boyutunda ne olması gerekiyorsa biz her zaman yanınızdayız. Gülüç teşkilatımız ile beraber, sizlerle beraber yan yana, kol kolayız. İnşallah bundan sonra ki süreçte Gülüç ile beraber Ereğli Belediyesi'ni de AK Parti kadroları ile buluşturacağız. Zonguldak'ta en az 4 tane milletvekili çıkarıp, Ereğli'de 4 belediyeyi de almayı hedefliyoruz."

Demirtaş, Gülüç'teki çalışmaları aktardı

Bozkurt ve yönetimine başarılar dileyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç'e yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında da bilgiler verdi. Demirtaş konuşmasında, "AK Parti ailesi olarak hepinize hoş geldiniz. Değerli Başkanım Saffet Bozkurt'a ve değerli yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, vekillerimizin, siz ilçe başkanlarımızın önderliğinde AK Parti belediyecilik anlayışının farklı bir belediyecilik anlayışı olduğunu halkımıza göstermek istiyoruz. Ayın 2'sinde maliyeti 12 trilyon olan 24 derslik ortaokulumuzun ihalesi yapılıp inşaatına başlayacak. Gülüç'ü parlayan yıldız yapacağız demiştim çünkü üst bölgesini bitirdik, ikinci etap alt bölgesine girdik. Çok farklı bir şekilde çalışıyoruz. Suyun üzerine iskeleler yaptık, oturma yerleri, yürüyüş yerleri yaptık. Orada ayrıca botanik bahçesi gibi güzel bir çalışma yaptık. Erdemir'in katkıları ile köprünün ve karşı tarafın ışıklandırmalarını yaptık. Öncelikle Gülüç ırmağını turizme açacağız. Kano, kürek yarışları için yer yapıyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe kulüpleri ile anlaşıldı. 65 Yaş üstü 1000 metre, 65 yaş altı 1300, gençlerde 1400 metre diyorlar, o kulvarda burayı kurtardı. Kano kulübü ile de anlaşmalarımızı yaptık. Şuanda kano kulübümüzün betonu döküldü, alt yapısı yapıldı, üstüne oturma yerlerini yapıp burada yarışlara başlanacak. Galatasaray, Fenerbahçe kulüpleri ile anlaşmamızdan sonra dünyadan da yarışların geleceği söyleniyor. Şuanda Güllüç Belediyesi adına Sapanca'da kürek yarışları yapılıyor. Terminal projemiz başlıyor, dün anlaşmasını yaptık Ahos Otel'in karşısına butik terminal yapacağız. Anlaşmalarımızı yaptık önümüzdeki hafta çalışmalarına başlıyoruz. Millet bahçesi projemiz var 30 dönümlük Yıldırım Koleji üzerinde. Yer tahsisi yapıldı, Tarım Orman bakanımız imzaladı. Giresun'daki sel felaketinden dolayı aksadı ama bugün yarın bitme aşamasında" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Bozkurt En az 4 milletvekili ve tüm belediyeleri alacağız
Bozkurt En az 4 milletvekili ve tüm belediyeleri alacağız
Bozkurt En az 4 milletvekili ve tüm belediyeleri alacağız
Bozkurt En az 4 milletvekili ve tüm belediyeleri alacağız
Bozkurt En az 4 milletvekili ve tüm belediyeleri alacağız

İsmail Yılmaz, Milletvekili, AK Parti, Gülüç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozkurt 'En az 4 milletvekili ve tüm belediyeleri alacağız' - Son Dakika


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