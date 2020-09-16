Bozkurt "Ereğli-Devrek yolu için girişimde bulunacağız" - Son Dakika

Bozkurt "Ereğli-Devrek yolu için girişimde bulunacağız"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av.Saffet Bozkurt, Armutlucuma Bölgesindeki vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi; istişarelerde bulundu.

Bozkurt

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av.Saffet Bozkurt, Armutlucuma Bölgesindeki vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi; istişarelerde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, çok sayıda yönetim kurulu üyesi ve il genel meclisi üyeleri ile birlikte Armutlucuma bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti, kendisine iletilen sorunlarla ilgili olarak incelemelerde bulundu. İlk olarak bir kıraathanede vatandaşlarla çay sohbeti yapan Bozkurt ve ekibi, ardından bölgede kurulan pazaryerini gezdi. Pazarcı esnafıyla ve alışverişe gelen vatandaşlarla tek tek selamlaşan Bozkurt, kendilerinden bir talepleri olup olmadığını sordu. Bozkurt ve ekibine, ilk olarak Ereğli- Devrek yolunun bir an önce tamamlanması talebi iletilirken; bölgede atıl vaziyette olan sağlık ocağının hizmete açılması yönünde de girişimde bulunulması istendi.

Armutlucuma Bölgesi için önceliklerinin Ereğli-Devrek yolunun tamamlanması olduğunu ifade eden Bozkurt; "Bizim rantla falan işimiz olmaz. İnsanın olduğu yerde sorun bitmez. Bizim amacımız, halkımızın dualarıyla ve destekleriyle ilçemizin, beldelerimizin ve köylerimizin sorunlarını asgari seviyeye indirmek. Yakın bir zamanda Ankara programı yaparak, Ereğli-Devrek yolunun tamamlanması için girişimlerimizi başlatacağız. Bunun yanında burada atıl durumdaki Sağlık Ocağımızın yeniden bölge halkımıza hizmet vermesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelere başlayacağız" dedi.

Bozkurt ve yönetimi, daha sonra Sağlık Ocağı'nda incelemede bulunarak çevre köy muhtarlarından bilgi aldı. - ZONGULDAK

AK Parti, Devrek, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bozkurt 'Ereğli-Devrek yolu için girişimde bulunacağız' - Son Dakika


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