Bozkurt İHH tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından 5 ilçede ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

İHH gönüllüleri, ilçenin yanı sıra Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu'da yardım çalışmaları yürüttü. İlçelerin merkez, mahalle ve köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşan ekipler, ailelere Ramazan Bayramı öncesinde gıda yardımı ile nakdi destek sağlandı.

Bozkurt İHH Derneği Başkanı Emrullah Kayğusuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca tüm gönüllü ekiple birlikte iyilik hareketi için sahada olduklarını söyledi.

Dernek olarak yaklaşık 400 aileye ulaştıklarına dikkati çeken Kayğusuz, "Hayırseverlerimizin desteğiyle sahil şeridindeki 5 ilçemizde 400 ailemize yaklaşık 200 bin liralık yardım ulaştırdık. Bunun 120 bin lirası nakdi, 80 bin lirası ise ayni yardım şeklinde gerçekleşti. Yaptığımız bu iyilik hareketine katkıda bulunan destekçilerimize ve bu yardımların vatandaşlarımıza ulaştırılması noktasındaki gayretlerinden dolayı İHH gönüllülerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.