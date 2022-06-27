İlçede etkili olan taşkın ve su baskınları nedeniyle tedbir amacıyla Bozkurt İlçe Devlet Hastanesinin boşaltılmasına karar verildi. Bu kapsamda hastanenin hizmetleri, geçici süreyle çevre ilçelerdeki hastanelerde devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi, geçici süre hizmeti çevre ilçelerde yürütecek - Son Dakika

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