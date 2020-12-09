Bozkurt, "İnsan hakları, olmazsa olmazlarımızdandır" - Son Dakika

Bozkurt, "İnsan hakları, olmazsa olmazlarımızdandır"

09.12.2020 17:50
Bozkurt,

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, "Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına;

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, "Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına; ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik ve dini ayrımcılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

10 Aralık 'Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bozkurt; insanlığın ortak paydasının, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlükler olduğunu belirterek, bu hak ve özgürlüklerin onurlu bir yaşamın gereği ve en temel şartı olduğunu ifade etti.

Bozkurt, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve 1948 yılından bu yana her yıl kutlanmaktadır. Bizler de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabulünün 72. yılını kutladığımız bugün de insanların hak ve özgürlüğünü teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan ülkelerden biri olmanın gururunu yaşamaktayız.

İnsan hakları; insanın sadece insan olması nedeniyle sahip olduğu, devredilemez ve vazgeçilemez, herhangi bir statüye veya şarta bağlı olmadan doğuştan sahip olduğu haklardır. Bu haklar üstün ve öncelikli ahlaki değerlerdir. Çünkü bu haklar insanın varlığını ve onurunu korur; insana insanca yaşama imkanı sağlar. İnsan haklarının temelinde, evrensel değerler olan bireye saygı ve bireysel özgürlükler bulunmaktadır. Tüm vatandaşlarımızın insan olmaktan dolayı sahip olduğu haklar, devletimizin ve hukukun güvencesi altındadır. İnsanın en temel hakkı olan yaşama, düşünce, çalışma, eğitim gibi bir dizi özgürlüğü anayasamızda değişmez kurallara bağlanarak, yasal güvence altına alınmıştır. Bugün bir ülkenin uygarlık düzeyi; ekonomik kalkınmışlığı, bilimsel ve teknolojik alanda yakaladığı başarılar kadar, insan hakları ve demokrasi kültürünün gelişimiyle de ölçülmektedir. Bu nedenle insan hakları kavramı, çağdaş demokratik sistemin 'olmazsa olmazlarından' biridir. Ülkemizde de Cumhuriyetin kuruluşundan beri gerek devlet gerek toplum açısından insan haklarının korunması, daha fazla önem kazanmıştır. Hepimiz bir birey ve insan olarak, evrensel bir değer olan insan haklarının yerleştirilmesi ve iyileştirilmesi için daha duyarlı olmalı, özellikle çocuklarımızın insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesini sağlayarak, daha gelişmiş ve özgür bir toplum yaratmaya katkıda bulunmalıyız. Ülkemiz, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur. İnsan haklarının evrenselliğinin muhafazası, ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda konuya bakışının vazgeçilmez temel unsurudur. Uluslararası insan hakları standartlarının herkes için geçerli kılınmasının önünde duran engellerin ortadan kaldırılmasına dair çabalarda ülkemiz lider, güvenilir bir ortak ve örnek bir uygulayıcı olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü' kutluyor; insanlık için kalıcı bir barışa, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum." - ZONGULDAK

Bozkurt, İnsan hakları, olmazsa olmazlarımızdandır

İnsan Hakları, Zonguldak, AK Parti, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozkurt, 'İnsan hakları, olmazsa olmazlarımızdandır' - Son Dakika


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