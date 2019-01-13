Son Dakika Haberleri: Bozkurt İşareti MHP'ye Aittir"

Bozkurt İşareti MHP'ye Aittir"

14 dakika önce

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, "CHP ile aynı bayrak altına girenler bozkurt işareti yapamazlar.

Bozkurt İşareti MHP'ye Aittir
MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, "CHP ile aynı bayrak altına girenler bozkurt işareti yapamazlar. Bozkurt işareti MHP'ye aittir." dedi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, MHP il yönetimi ile Merkezefendi ve Pamukkale ilçe yönetimlerinin, mahalle temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Cafer Birtürk'ün, belediye başkan adaylığı nedeniyle Merkezefendi İlçe Başkanlığı görevini Mehmet Altıntaş'a devreden Yurdahan Özhan'a ve üç yıldır birlikte görev yapan partililere teşekkür etti.

FETÖ'cülerin saldırılarına, içlerinden ayrılıp gidenlerin çamur atmalarına karşı hep birlikte mücadele ettiklerini belirten Birtürk'ün şunları kaydetti:

"CHP ile İYİ Parti' aynı çatı altına girmiştir. Biz FETÖ'cülerle aynı çatı altında bulunan, onları destekleyenlerle yan yana gelemeyiz. Biz oyumuzu böldürmeyeceğiz ve büyükşehir belediye başkanlığı için oylarımızı sadece Osman Zolan'a vereceğiz. 17 ilçede AK Parti, 2 ilçede MHP desteklenecektir. Bizden başka yere kesinlikle oy gitmeyecektir. Şu an CHP ile aynı bayrak altına girenler bozkurt işareti yapamazlar. Bozkurt işareti MHP'ye aittir. Rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş ilk kez bu işareti kullanmıştır. Başbuğ'un şemsiyesi altında bulunmayanlar bozkurt işaretini kullanamazlar."

Birtürk, sokak sokak, cadde cadde dolaşıp çalmadık kapı bırakmayacaklarını aktararak "AK Parti ile omuz omuza çalışacağız. Oyların kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Zafere ulaşmak zorundayız. Allah'ın izniyle kazanacağız. 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışarak, 1 Nisan'a müjde ve zaferle girmek zorundayız. Tek derdimiz vatan, bayrak, beka." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Cumhur İttifakı adayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katılarak konuşma yaptığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:52 Kaynak: AA

Politika
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