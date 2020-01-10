Bozkurt: "İyi iletişim size hayatın kapılarını açar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozkurt: 'İyi iletişim size hayatın kapılarını açar' - Son Dakika

Bozkurt: "İyi iletişim size hayatın kapılarını açar"

6 saat önce

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Ali Haydar Bozkurt, "İyi iletişim size hayatın kapılarını açar. İyi iletişim kurabilen insanlar hayatın her alanında başarılı olur.

Bozkurt:

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Ali Haydar Bozkurt, "İyi iletişim size hayatın kapılarını açar. İyi iletişim kurabilen insanlar hayatın her alanında başarılı olur. İletişim insanlığın en büyük sınavıdır. Bu sınavı geçebilenler hayatın her alanında başarıyı yakalayabiliyorlar" dedi.


Bozkurt, özel bir okulun "Tecrübeden Öğreniyoruz" söyleşisinde başarı hikayeleri ile dolu olan tecrübelerini öğrencilere aktardı. Bozkurt, öğrencilerin, "Sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmanızın iş hayatındaki başarılarınıza etkisi nasıl oldu, sorusuna, "Her zaman çok yönlü bir hayatım oldu. Tiyatro, basketbol, müzik, fotoğrafçılık gibi faaliyetlerle uğraştım aynı zamanda derslerim de iyiydi. Her şeyin dengede olması gerektiğine inanıyorum. Çok yönlü olmak muhakeme kabiliyetinizi arttırır. Bu faaliyetlerin hayal gücümü genişletip beni mutlu etmesinin yanı sıra iletişim gücümü de arttırdığına inanıyorum. Bugün iş dünyasında başarılı olarak tanımladığımız insanlar, sosyal anlamda da kendilerini donatmış insanlardır. Çünkü bu kişiler mutlaka kendilerini birey olarak iyi yetiştirmiş, hayattan ilham alma yönü gelişmiş kişilerdir" şeklinde cevap verdi.


Doğru iletişimin sorunları çözmede ve karar vermede etkilerini anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:


"İyi iletişim size hayatın kapılarını açar. İyi iletişim kurabilen insanlar hayatın her alanında başarılı olur. İletişim insanlığın en büyük sınavıdır. Bu sınavı geçebilenler hayatın her alanında başarıyı yakalayabiliyorlar. İyi iletişimcilerinin tamamının ortak bir özelliği var bu da bol bol kitap okumalarıdır. Sizler de kitap okuyanlardan olun." - ADANA

Toyota Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:49 Kaynak: İHA
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