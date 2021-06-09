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Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28 - Son Dakika

Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28

09.06.2021 12:22
Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28, System.String[]

Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28KARAR TARİHİ: 09. 06. 2021KARAR NO: 28İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARIBozkurt ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Okan YENİDÜNYA başkanlığında 09. 06.

Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28KARAR TARİHİ: 09. 06. 2021KARAR NO: 28İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARIBozkurt ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Okan YENİDÜNYA başkanlığında 09. 06. 2021 tarihinde saat 10: 00'de aşağıda imzaları bulunan kurul üyelerinin katılımıyla toplanarak aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. GÜNDEM: İlçemizde Koronavirüs (KOVİD -19) ile ilgili alınacak tedbirler. YASAL DAYANAK: 1593 Sayılı KanunuKARARLAR: Corona Virüsü'nün ilçemizde yayılmasını önlemek için; başta Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, ilçemiz ve köylerimizin genel durumu, beşeri münasebetleri, sosyal ekonomik yapısı, coğrafi yapısı; köyler, mahalleler, apartmanlar, cadde ve sokaklar arası mesafe; yol güzergahları, alış veriş alışkanlıkları, komşuluk ve akrabalık ilişkileri gibi yerel, kendine özgü durumları da göz önünde bulundurmak sureti ile söz konusu pandeminin ilçemizde yayılmasının önüne geçebilmek için aşağıda belirtilen kararların alınması ve ilgili önlemlerin hayata geçirilmesi elzem hale gelmiştir. Bu kapsamda; Sosyal izolasyonun azami seviyeye çıkarmak, fiziksel teması asgari seviyede tutmak amacıyla Hıfzıssıhha Kurulu 09. 06. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1. Fatih İlkokulunda bir (1) öğretmenin, bir (1) Hizmetlinin Koronavirüse yakalanması sebebiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 maddeleri gereğince 10. 06. 2021 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir, İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevli bulunankurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgi maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağına oy birliği ile karar verilmiştir.

Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, Hisarcık, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bozkurt Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Karar-28 - Son Dakika


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