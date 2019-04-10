Son Dakika Haberleri: Bozkurt, Polis Haftasını Kutladı

Bozkurt, Polis Haftasını Kutladı

8 dakika önce

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı Kutladı.

Bozkurt, Polis Haftasını Kutladı, System.String[]
Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı Kutladı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaretinde Emniyet Amiri Hasan Aybar ve emniyet mensuplarının haftasını kutladı. Bozkurt, "Gece gündüz demeden yurdun her yerinde huzur ve güvenin sağlanması için görev yapan emniyet mensuplarımızın haftasını kutluyor, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Bozkurt ziyaret sırasında kutlama programına katılan İnönü Ana Okulu minikleri ve Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile de sohbet etti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:50 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Kadir Bozkurt, Polis, Yaşam
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