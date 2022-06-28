Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle yaşanan sel felaketinde bazı evlerin giriş katları su altında kaldı. Evlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD , Jandarma Arama Kurtarma ve çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalarını gece yarısı da sürdürüyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise taşkın sonucu su baskını yaşanan bölgede incelemelerde bulundu.

Son dakika haberi | Hasan Baltacı, Selin Vurduğu Bozkurt'ta: 'Manzara, Geçen Senekinden Çok da Farklı Değil'

Kaynak: İHA

Kastamonu, Bozkurt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bozkurt sel altında: Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.