Son Dakika Haberleri: Bozkurt'ta 6 büyüklüğünde deprem - Belediye Başkanları Zolan ve Çelik
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Bozkurt'ta 6 büyüklüğünde deprem - Belediye Başkanları Zolan ve Çelik

1 saat önce

Denizli'deki deprem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın açıklaması Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in açıklaması DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt merkezli depreme ilişkin açıklama yaptı.

Denizli'deki deprem
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın açıklaması
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in açıklaması DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt merkezli depreme ilişkin açıklama yaptı.
Osman Zolan, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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