Bozkurt'ta 6 büyüklüğünde deprem - Belediye Başkanları Zolan ve Çelik
1 saat önce
Denizli'deki deprem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın açıklaması Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in açıklaması DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt merkezli depreme ilişkin açıklama yaptı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
'deki deprem
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
'ın açıklaması
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik
'in açıklaması DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt merkezli depreme ilişkin açıklama yaptı.
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