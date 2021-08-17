Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan tarihi felakette Ölçer Apartmanı yerle birleşmiş ve apartmandaki 9 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı. Apartmanı yapan müteahhit hakkında da kısa sürede soruşturma başlatıldı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö'nün İstanbul'da olduğu belirlendi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Esenyurt'ta gözaltına alınan Mehmet Ö. emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bozkurt'ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika