KASTAMONU - Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor

04.07.2022 16:35

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 27 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan temizlik devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 27 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan temizlik devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra selden en çok etkilenen alanlar arasında bulunan İlişi köyünde ev ve iş yerlerindeki balçık ve suyu temizliyor.

Ezine Çayı'ndan kamyonlara yüklenen malzemeler ise çay yatağı dışına taşınıyor.

Askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri, apartmanların zemin katlarındaki çamuru temizlemek için çalışıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KASTAMONU - Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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