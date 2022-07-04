Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra selden en çok etkilenen alanlar arasında bulunan İlişi köyünde ev ve iş yerlerindeki balçık ve suyu temizliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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