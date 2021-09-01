Selin vurduğu Bozkurt'ta beton mikseri böyle sürüklendi

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması anbean bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde Ezine Çayı taşarak önüne kattığı otomobili ve beton mikseri kamyonunu sürüklediği görüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel nedeniyle bazı binalar yıkılırken bazı binalarda da ağır hasar oluştu.

Büyük yıkımın yaşandığı Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşma anı bir vatandaşların cep telefonuna anbean yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde Ezine Çayı'nın saniyeler sonra taştığı ve park halindeki bir otomobil ile beton mikseri kamyonunu önüne katarak sürüklediği görüldü.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde Ezine Çayı'nın taşmasının ardından bazı ev ve işyerlerini su bastığı, camların kırıldığı görüldü.