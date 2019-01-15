Bozkurt'ta Esnaf Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
KASTAMONU(AA) - Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak, ilçedeki esnaflarla bir araya geldi.
KASTAMONU(AA) - Bozkurt
Kaymakamı Barbaros Akbulak, ilçedeki esnaflarla bir araya geldi.
Akbulak, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda esnafların taleplerini ve sorunlarını dinledi.
İlçedeki trafik problemini sıfıra indirmek için çalıştıklarını dile getiren Akbulak, "Bozkurt'un coğrafi yapısıyla ilgili trafik sorunu bulunmakta. Mevcut şartlar altında şikayetleri minimize etmek ve memnuniyet oranını da maksimuma çıkarmak için neler yapabiliriz diye toplantılar düzenliyoruz." dedi.
Zaman zaman esnafla bir araya geldiklerini kaydeden Akbulak "İlçede uygulayacağımız bazı kararları özellikle esnaflarımızla istişare ederek uygulamaya koymak istiyoruz. Bu nedenle de zaman zaman esnaflarımızla bir araya geleceğiz toplantılarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:02 Kaynak: AA
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