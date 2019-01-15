Son Dakika Haberleri: Bozkurt'ta Esnaf Toplantısı Yapıldı

Bozkurt'ta Esnaf Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

KASTAMONU(AA) - Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak, ilçedeki esnaflarla bir araya geldi.

Bozkurt'ta Esnaf Toplantısı Yapıldı, System.String[]
KASTAMONU(AA) - Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak, ilçedeki esnaflarla bir araya geldi.

Akbulak, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda esnafların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

İlçedeki trafik problemini sıfıra indirmek için çalıştıklarını dile getiren Akbulak, "Bozkurt'un coğrafi yapısıyla ilgili trafik sorunu bulunmakta. Mevcut şartlar altında şikayetleri minimize etmek ve memnuniyet oranını da maksimuma çıkarmak için neler yapabiliriz diye toplantılar düzenliyoruz." dedi.

Zaman zaman esnafla bir araya geldiklerini kaydeden Akbulak "İlçede uygulayacağımız bazı kararları özellikle esnaflarımızla istişare ederek uygulamaya koymak istiyoruz. Bu nedenle de zaman zaman esnaflarımızla bir araya geleceğiz toplantılarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:02 Kaynak: AA

Bozkurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kan Donduran İşkence! Naylon Eritilip Kedinin Gözlerine Damlatıldı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:54:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozkurt'ta Esnaf Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]