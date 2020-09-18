Bozkurt'ta ev yangını - Son Dakika

Köylülerin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, Bozkurt Belediyesi ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İlçeye bağlı Bayramgazi köyünde, Ayten Güler'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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