Bozkurt'ta ev yangını - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Bayramgazi köyünde, Ayten Güler'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, Bozkurt Belediyesi ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:37 - Kaynak: AA
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