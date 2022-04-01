BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI'NIN SEVİYESİ YÜKSELDİ, GEÇİCİ KÖPRÜ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI'NIN SEVİYESİ YÜKSELDİ, GEÇİCİ KÖPRÜ ZARAR GÖRDÜ

01.04.2022 12:08

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl taşarak sel felaketine neden olan Ezine Çayı'nda, karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl taşarak sel felaketine neden olan Ezine Çayı'nda, karların erimesiyle birlikte su seviyesi yükseldi. Selin ardından yapılan geçici köprü zarar gördü. Çayda taşkına karşı çalışma başlatıldı.

11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, dün gece karların emesiyle birlikte Ezine Çayı'nda su seviyesi yine yükseldi. Çayda su seviyesinin yükselmesi ilçede paniğe neden oldu. Geçen yıl sel sırasında yıkılan köprünün yerine yapılan geçici köprü, suyun yükselmesiyle zarar gördü. Devlet Su İşleri ekipleri, geçi köprüyü araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Ayrıca çay boyunca taşkına karşı iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinden itibaren yapılan çalışmaların da etkisiyle çaydaki su seviyesinin bir miktar azaldığı görüldü.

Öte yandan İnebolu ve Küre ilçesinde de taşkınlar meydana geldi. Küre ilçesine bağlı Güllüce köyünde 11 Ağustos'ta yıkılan köprünün yerine yapılan geçici köprü dere sularının yükselmesi sonucu zarar gördü. Köyün iki yakasını bağlayan köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekipler bölgede taşkınlara karşı önlem aldı.

BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI'NIN SEVİYESİ YÜKSELDİ, GEÇİCİ KÖPRÜ ZARAR GÖRDÜ
BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI'NIN SEVİYESİ YÜKSELDİ, GEÇİCİ KÖPRÜ ZARAR GÖRDÜ
BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI'NIN SEVİYESİ YÜKSELDİ, GEÇİCİ KÖPRÜ ZARAR GÖRDÜ
BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI'NIN SEVİYESİ YÜKSELDİ, GEÇİCİ KÖPRÜ ZARAR GÖRDÜ
BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI'NIN SEVİYESİ YÜKSELDİ, GEÇİCİ KÖPRÜ ZARAR GÖRDÜ

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Son dakika haberleri: KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı eriyen kar suları ile yükseldi Son dakika haberleri: KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı eriyen kar suları ile yükseldi Bozkurt'ta kar sularının erimesiyle Ezine çayı taştı... Geçici köprü hasar gördü Bozkurt'ta kar sularının erimesiyle Ezine çayı taştı... Geçici köprü hasar gördü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI'NIN SEVİYESİ YÜKSELDİ, GEÇİCİ KÖPRÜ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika


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