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Bozkurt'ta fabrika sahibi verdiği tahliye kararıyla 90 çalışanının sel sularına kapılmasını engelledi - Son Dakika

Bozkurt'ta fabrika sahibi verdiği tahliye kararıyla 90 çalışanının sel sularına kapılmasını engelledi

27.08.2021 11:08
Bozkurt'ta fabrika sahibi verdiği tahliye kararıyla 90 çalışanının sel sularına kapılmasını engelledi, System.String[]

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir tekstil fabrikasının sahibi, aldığı tahliye kararıyla 90 çalışanının sulara kapılmasının önüne geçmiş oldu.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir tekstil fabrikasının sahibi, aldığı tahliye kararıyla 90 çalışanının sulara kapılmasının önüne geçmiş oldu.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı.

Bozkurt Sanayi Sitesi'nde 90 işçinin çalıştığı bir tekstil fabrikasının sahibi olan Yusuf Yıldız, yakınlarından ilçede şiddetli sel olabileceğini öğrendi.

Sel gelmeden 20 dakika önce fabrikasındaki 90 işçiyi tahliye eden Yusuf Yıldız, böylece çalışanlarının sulara kapılmasını engellemiş oldu.

Yusuf Yıldız, AA muhabirine, sel günü fabrikasında ilk olarak elektriklerin kesildiğini, daha sonra sel yaşanabileceğini öğrendiğini söyledi.

Bir süre sonra İnebolu'nun Çaykıyı köyünde sel olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine çay kenarında balıkçılık yapan arkadaşını arayarak bilgi aldığını anlatan Yıldız, "Arkadaşım su seviyesinin normal olduğunu söyledi. Biraz sonra tekrar beni aradı ve 'Ne yaptınız, nasıl bir tedbir aldınız?' dedi. Ben de arabaları yukarı çektiğimi söyledim. İçime yine kuşku düştü. Daha yukarıda olan bir belediye çalışanını aradım, 'Acaba tahliye mi etsek?' dedim. Burada sel filan yok o zaman, hafif bir yağmur yağıyor. O da 'Bana sorarsanız tahliye edin.' dedi. Ben de tahliye kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Personelini tahliye ettiğini ve çarşı ile çay kenarına gitmemeleri konusunda uyarıda bulunduğunu aktaran Yıldız, "Arkadaşlarım da beni dinlediler. En son kalan Abana servisini de ben kendim yetiştirdim. Abana'da servisi bıraktığım zaman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu Şubesi beni aradı. Sel afetinin olacağını, fabrikayı terk etmemizi söyledi. Ben de tahliyemizin başarıyla gerçekleştiğini söyledim." dedi.

Personelin tahliyesi sonrası fabrika müdürünü aradığını, onunla bazı çalışanların hala fabrikada olduğunu öğrendiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Hala bulaşıkları filan yıkattığını, temizlik yaptığını söyledi. Ben de hemen fabrikayı terk etmelerini söyledim. O ara ben de yukarıda şehitliğin oraya kadar gelebildim. Zaten herkeste bir panik vardı. Selin geldiğini yukarıdan gördüm. Müdürü aradığımda sanayinin başında olduğunu söyledi. Hemen arabayı terk etmesini, sanayideki herhangi bir dükkanın çatısına çıkmasını söyledim. Onlar 5 kişiydiler. Bu 5 kişi çatıya sığındı. Gece 04.00 gibi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldılar. 90 kişiyi başarıyla Allah'a çok şükür, herhangi bir kayıp olmadan tahliye edebildik. Fabrikamız kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 100 makinemiz sel ile gitti. Hiçbir ekipmanımız kullanılacak durumda değil. Zaten fabrikamızın da yıkım kararı alındı. Devletimiz bize fabrikamızın yeniden yapılacağını söyledi. Devletimize güvenimiz tam."

Yıldız, işçileri için verdiği tahliye kararının ardından diğer fabrikaların da işçilerini tahliye ettiğini dile getirerek, "Bir gün sonra çarşıda gördüğüm bir terzi ablamız var. Neredeyse boynuma sarılacaktı. 'Sen elemanları tahliye etmeseydin biz çarşının içinde boğulacaktık.' diyebildi bana. Bizim elemanların telaşı ve çarşıdaki insanları uyarması sebebiyle de bayağı can kaybının önüne geçmiş olduk." diye konuştu.

Bozkurt'ta fabrika sahibi verdiği tahliye kararıyla 90 çalışanının sel sularına kapılmasını engelledi
Bozkurt'ta fabrika sahibi verdiği tahliye kararıyla 90 çalışanının sel sularına kapılmasını engelledi
Bozkurt'ta fabrika sahibi verdiği tahliye kararıyla 90 çalışanının sel sularına kapılmasını engelledi
Bozkurt'ta fabrika sahibi verdiği tahliye kararıyla 90 çalışanının sel sularına kapılmasını engelledi
Bozkurt'ta fabrika sahibi verdiği tahliye kararıyla 90 çalışanının sel sularına kapılmasını engelledi

Kastamonu, Fabrika, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkurt'ta fabrika sahibi verdiği tahliye kararıyla 90 çalışanının sel sularına kapılmasını engelledi - Son Dakika


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