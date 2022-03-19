Bozkurt'ta firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
JASAT ve Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yağma" suçundan 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D'yi (51) akrabasının evine düzenlenen operasyonla yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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