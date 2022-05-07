Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı

07.05.2022 15:50

Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldıKASTAMONU Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak yağış sonrasında su seviyesinin yükselmesi sebebiyle, Ezine Çayı üzerindeki 3 geçici köprü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı

KASTAMONU Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak yağış sonrasında su seviyesinin yükselmesi sebebiyle, Ezine Çayı üzerindeki 3 geçici köprü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 yılındaki sel felaketinin en çok hissedildiği Bozkurt ilçesinde, dün etkili olan sağanak yağış sonrasında Ezine Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Ezine Çayı üzerinden ulaşımın sağlanması amacı ile inşa edilen geçici köprüleri su seviyesi aşmaya başladı. Yağış sonrası tedbir alan ekipler, ilçenin ortasından geçen Ezine Çayı üzerindeki 3 geçici köprüyü tedbir amacıyla ulaşıma kapattı.

Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı
Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı
Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı
Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı
Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı
Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı
Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı
Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı
Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı

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KASTAMONU - Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki 3 köprü ulaşıma kapatıldı KASTAMONU - Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki 3 köprü ulaşıma kapatıldı KASTAMONU - Sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi KASTAMONU - Sağanak nedeniyle seviyesi yükselen çay, geçici köprülere zarar verdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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