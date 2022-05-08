KASTAMONU - Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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KASTAMONU - Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı

08.05.2022 14:41

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan 3 köprüden 2'si, su seviyesinin düşmesi ile ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan 3 köprüden 2'si, su seviyesinin düşmesi ile ulaşıma açıldı.

Geçen yıl ağustosta yaşanan sel felaketi sonrası çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici 3 köprü, son yağışlarla çaydaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 6 Mayıs'ta ulaşıma kapatılmıştı.

Çaydaki su seviyesinin düşmesinin ardından, zarar gören bölümleri Devlet Su İşleri (DSİ) ve Belediye ekipleri tarafından onarılan, ilçe merkezinin iki yakasını birbirine bağlayan 2 köprü yeniden ulaşıma açıldı.

Bayramgazi ile Koşmapınar köyü mevkisinde hasar gören köprünün yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

KASTAMONU - Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı
KASTAMONU - Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı
KASTAMONU - Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı
KASTAMONU - Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı

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Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı Bozkurt'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açılan 3 geçici köprü ulaşıma kapatıldı KASTAMONU - Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki 3 köprü ulaşıma kapatıldı KASTAMONU - Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki 3 köprü ulaşıma kapatıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Bozkurt'ta geçici köprülerden ikisi yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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