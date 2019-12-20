Bozkurt'ta halk toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozkurt'ta halk toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bozkurt'ta halk toplantısı yapıldı

6 saat önce

Bozkurt'ta halk toplantısı düzenlendi.

Bozkurt'ta halk toplantısı yapıldı, System.String[]

Bozkurt'ta halk toplantısı düzenlendi.

Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip, çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

İdareci olarak dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını ifade eden Akbulak, "Bu tarz toplantılar, ilçenin sorunlarının ortaya konması açısından da önemlidir." dedi.

Daha sonra Akbulak ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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