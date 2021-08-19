Son dakika! Bozkurt'ta jandarma ekipleri selde buldukları Atatürk fotoğrafını elleriyle yıkadı - Son Dakika

Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede çalışmalarını yürüten Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerlerindeki balçığın temizlenmesinde de görev alıyor.

Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar