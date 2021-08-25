Bozkurt'ta jandarmanın balçık içinde bulduğu altınlar sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, evlerde temizlik yapan jandarma ekipleri, balçıkta buldukları altınları sahiplerine teslim etti.

Sel afetinin yaşandığı ilçede 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda evin zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketi nedeniyle evini su basan Uğur ve Fatma Gökmen, jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri, evde temizlik yaparken balçıkta 12 çeyrek ve 2 gram altın ile 1 altın bilezik buldu.

Altınlar, Gökmen çiftine teslim edildi.