Son Dakika Haberleri: Bozkurt'ta öğrenci servis sürücülerine seminer
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Bozkurt'ta öğrenci servis sürücülerine seminer

1 saat önce

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşımalı eğitim sistemindeki okul servisi sürücülerine seminer verildi.

Bozkurt'ta öğrenci servis sürücülerine seminer, System.String[]

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşımalı eğitim sistemindeki okul servisi sürücülerine seminer verildi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Emniyet Amirliği ekiplerince 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla, "Okul Servis Hizmetleri Yönetmeliği"ndeki konular hakkında sürücüler bilgilendirildi.

Seminer kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte sürücülerin dikkat etmesi gereken konulara değinildi.

İlgili yönetmeliğe göre uyulması gerekenler konusunda sürücüleri uyaran ekipler, dönem boyunca denetimlerin yapılacağını belirtti.

Kastamonu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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