Bozkurt'ta öncelik yayanın uygulaması - Son Dakika
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Bozkurt'ta öncelik yayanın uygulaması

6 saat önce

Türkiye genelinde devam eden yaya öncelikli trafik uygulaması kapsamında Bozkurt ilçesindeki sürücüleri bilgilendirme uygulamaları devam ediliyor.

Bozkurt'ta öncelik yayanın uygulaması, System.String[]

Türkiye genelinde devam eden yaya öncelikli trafik uygulaması kapsamında Bozkurt ilçesindeki sürücüleri bilgilendirme uygulamaları devam ediliyor.


Yaya öncelikli trafik uygulaması için farkındalık oluşturma ve uygulamanın aksatılmadan devam ettirilmesi için Fatih İlkokulu önündeki yaya geçidinde bilgilendirme uygulaması yapıldı.


Sınarcık Caddesi'ndeki uygulama kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından sürücülere ve vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.


Uygulama noktasında sürücülere broşür vererek bilgilendirme yapan Kaymakam Barbaros Akbulak, yaya öncelikli trafik uygulamasının ilçede yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmak adına zaman zaman denetimler yaptıklarını söyledi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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