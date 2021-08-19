Bozkurt'ta sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor - Son Dakika

Sel yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalarına ilk günden bu yana aralıksız devam ediyor.

Bozkurt'ta iş makineleriyle selin izlerini silmek için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor.

Selde büyük bölümlerinde hasar oluşan Fatih ve Yıldı apartmanlarında ise yıkım işlemleri sürüyor.

Ezine Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün selden yıkılması nedeniyle ilçenin iki yakasının bağlantısının sağlanması için iki seyyar köprü kuruldu.

İlçe merkezinde balçık altında kalan sokak ve dükkanlar iş makineleriyle temizlenirken, selin zarar verdiği araçlar da ilçe merkezinden çıkarıldı. Selden etkilenen tüm şehir, ilçe ve köylere elektrik verildi, su verilmesi için de çalışmalar sürüyor.

Devlet hastanesi kısa sürede temizlenerek hastalara hizmet vermeye başlarken, seyyar eczane hizmeti de devreye sokuldu. Yardım kuruluşları, ilk günden bu yana afetzedelere gıda yardımında bulunuyor.

Seferber olan ekipler, hava, kara ve denizden de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.