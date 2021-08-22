KASTAMONU - Bozkurt'ta sel mağduru kadın, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkür etti - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel mağduru bir kadın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sarılarak teşekkür etti.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdüren Kurum'un yanına gelen bir kadın, yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Duygusal bir şekilde, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Size minnettarım." diyen kadın Kurum'a sarıldı.

Kadın, daha sonra yaptığı gözlemeleri Bakan Kurum ve yanındakilere ikram etti.