Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen iş yerlerinin son durumu, ortaya çıkan korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi, binaların yanı sıra iş yerlerine de büyük zarar verdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel nedeniyle zarar gören iş yerlerini temizlemeye devam ediyor.

Sel nedeniyle duvarları yıkılan, balçık yığınlarıyla kaplanan iş yerlerinin temizlenmesinin ardından geriye kalan duvarlardaki izler ve bir köşeye toplanmış çamur içindeki malzeme ile ürünler, felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor.

İlçe merkezinde bulunan bir eczanedeki dağılmış ilaç kutuları, beyaz eşya dükkanında kalan tek buzdolabı, avizecide sadece tavanda asılı halde kalan aydınlatma ürünleri ve hırdavatçıdaki köşeye dizilmiş rengarenk boya kovaları dikkati çekiyor.

Sel suyuna rağmen ekmek fırınındaki sürüklenmeyen duvara dayandırılmış ve üst üste dizilmiş ahşap hamur dinlendirme kaplarının yanı sıra nalburdaki çamur içinde kalan çit örgü teli ruloları, hızar ve kesici aletler de görülebiliyor.

Bozkurt halkına 1971'den beri hizmet veren fotoğraf stüdyosundan geriye ise sadece Kabe fotoğrafı ile ayet-i kerime yazılı çerçevenin kaldı.

Su ve elektrik tesisat malzemeleri satan bir esnafın iş yerini temizleme çalışmaları sırasında kolona yazdığı, "Allah bir daha böyle afet yaşatmasın, amin." ifadesi de vatandaşların duygularını ve yaşadıklarını yansıtan önemli bir gösterge oldu.