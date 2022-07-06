Bozkurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Bozkurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

06.07.2022 17:30
Bozkurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 27 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 27 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra selden en çok etkilenen alanlar arasında bulunan İlişi köyünde ev ve iş yerlerindeki balçık ve suyu alınıyor.

Ezine Çayı'ndan kamyonlara yüklenen malzemeler ise çay yatağı dışına taşınıyor. İlişi köyünden geçen çay yatağı da DSİ ekipleri tarafından temizleniyor.

Askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri, apartmanların zemin katlarındaki çamuru temizlemek için de mücadele ediyor.

YORUMLAR
500
1 yıl önceki selde oğlu, gelini ve torunlarını kaybetmişti, sel sularının bastığı evinden güçlükle çıkabildi 1 yıl önceki selde oğlu, gelini ve torunlarını kaybetmişti, sel sularının bastığı evinden güçlükle çıkabildi
Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bozkurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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