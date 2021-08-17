BOZKURT'TA SELİN İZLERİ SİLİNİYOR - Son Dakika

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde kayıpları arama çalışması sürerken, temizlik çalışması ile de selin izleri silinmeye çalışılıyor. Sel felaketinde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince yapılan çalışmada binanın giriş katının tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde şimdiye kadar 62 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp ihbarlarına ilişkin arama çalışmaları ise hem çöken Ölçer Apartmanı enkazında hem de ilçe merkezinde ve taşan Ezine Çayı güzergahında sürüyor. Yüzlerce arama kurtarma ekibi, harabeye dönen ilçe merkezinde cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor. Çamur ve balçıkla dolan cadde ve sokaklar ile iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ HASAR ORTAYA ÇIKTI

İlçede selin izleri silinmeye çalışılırken hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapılan temizlik çalışmaları felaketin boyutlarını ortaya koydu. Özellikle tüm arama çalışmalarında aktif şekilde yer alan PAK ekiplerinin, selde büyük hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı temizlikte bodrum katın tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görüldü. Ekipler, el arabası ve kürekler ile içerideki çamur va balçığı dışarıya çıkardı. Giriş katındaki cihazların bazılarının sel sularına kapıldığı bazılarının ise tamamen bozulduğu görüldü.

OKULDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri okulda temizlik çalışması yapıp, tüm masa ve sıraları yıkayaraka yeni eğitim öğretim yılına hazırlamaya çalıştı. AFAD gönüllüsü Sinan Koçoğlu, " Bolu'dan buraya geldik. Okulun katlarını temizledik, şu anda masa ve sandalyeleri temizliyoruz. Okulu yeni yıla hazır edeceğiz inşallah" dedi.

HASARLI APARTMAN YIKILDI

Ayrıca, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkım çalışmaları dün akşam saatlerinde başladı. Bugün de devam eden çalışmalar sonucu bina kontrollü şekilde tamamen yıkıldı.