Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (4) - Son Dakika

'TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA'DAN GÖZALTINDA

Kastamonu nüfusuna kayıtlı müteahhit Mehmet Özkan'ın, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan çıkarılan yakalama kararı üzerine İstanbul ve Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli şekilde yapılan çalışma sonucu gözaltına alındığı öğrenildi. Saat 15.40 sıralarında İstanbul Esenyurt'ta yakalanan Mehmet Özkan ile ilgili işlemlerin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi.