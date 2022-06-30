Son dakika haber! KASTAMONU - Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber! KASTAMONU - Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor

30.06.2022 12:11

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'da, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kentte 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

Ekipler, sel nedeniyle çayın denize döküldüğü noktada biriken taş ve molozları temizlemeye devam ediyor, kamyonlara yüklenen malzemeler çay yatağı dışına taşınıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sel felaketinin yaşandığı İlişi köyünde incelemelerde bulundu.

Selden etkilenen yerlerde vatandaşlarla sohbet eden ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, yürütülecek çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KASTAMONU - Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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