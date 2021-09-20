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KASTAMONU - Bozkurt'ta selzede kuyumcu, altınları bulununca devletten aldığı 750 bin lirayı iade etti - Son Dakika

KASTAMONU - Bozkurt'ta selzede kuyumcu, altınları bulununca devletten aldığı 750 bin lirayı iade etti

20.09.2021 13:57

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kuyumculuk yapan genç, sel zararı nedeniyle devletten aldığı paranın 750 bin lirasını iade etti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kuyumculuk yapan genç, sel zararı nedeniyle devletten aldığı paranın 750 bin lirasını iade etti.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde birçok iş yeri gibi Harun Akın'ın işlettiği kuyumcu dükkanı da sel sularının altında kaldı.

Sele dükkanında yakalanan Harun Akın, iş yerinde hayatını kaybetti. Selin ardından çamurla dolan dükkanda yapılan aramada, Akın'ın cansız bedeni ve altınlara ulaşıldı.

Akın'ın oğlu Feridun Akın, devlet tarafından kendilerine ödenen zarar parasının 750 bin lirasını iade etti

Feridun Akın (24), AA muhabirine, 11 Ağustos günü büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

O gün polislerin araçların Ezine Çayı'nın kenarından çekilmesi için anons yaptığını anlatan Akın, "Arabamızı çekmeye gittim. Sonra annem 'Evimizi boşaltıyoruz' dedi. Yüksek bir yere çıktıktan sonra babamı aradık 'Dükkanı su basıyor' dedi. Bir daha aradığımızda ulaşamadık. Dedik telefonu suya düşürdü, yüksek bir yere çıktı bekliyor herhalde. Elli altmış kere aradık ama ulaşamadık." diye konuştu.

Babasının cansız bedenine bir gün sonra kuyumcuda ulaşıldığını belirten Akın, "Bir gün sonra babamın vefat ettiğini öğrendik. Polisler, babamı dükkandan çıkartırken kuyumcudan altın toplamışlar ve kayda almışlar. Onları ilk önce bize vermemişlerdi. Biz de kendimiz yaptığımız ilk aramada 500 gram gibi bir altın bulmuştuk. Devlet bize zararımızı sorduğunda o 500 gramı çıkartarak zararımızı yazdık. Devlet 1 milyon 100 bin lira gibi bir zarar ödemesi yaptı." dedi.

Bir süre sonra polisin topladığı altınların kendilerine teslim edildiğini aktaran Akın, "Ondan sonra polisteki altınlar geldi. Oradan da 1 kilodan biraz fazla bir altın çıktı. O altını hesapladım, 750 bin lira gibi bir rakam çıktı. Ben de bu parayı devlete iade ettim. Hakkımız olan parayı aldık, olmayanı iade ettik. Sonuçta yetim hakkı var bu parada. Peygamber efendimiz, 'devlet malı yiyenin cenaze namazını kılmam' diyor. Bu düsturdan yola çıkarak parayı iade ettik." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Bozkurt'ta selzede kuyumcu, altınları bulununca devletten aldığı 750 bin lirayı iade etti
KASTAMONU - Bozkurt'ta selzede kuyumcu, altınları bulununca devletten aldığı 750 bin lirayı iade etti
KASTAMONU - Bozkurt'ta selzede kuyumcu, altınları bulununca devletten aldığı 750 bin lirayı iade etti
KASTAMONU - Bozkurt'ta selzede kuyumcu, altınları bulununca devletten aldığı 750 bin lirayı iade etti

Kastamonu, Bozkurt, Kuyumcu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Bozkurt'ta selzede kuyumcu, altınları bulununca devletten aldığı 750 bin lirayı iade etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Bozkurt'ta selzede kuyumcu, altınları bulununca devletten aldığı 750 bin lirayı iade etti - Son Dakika
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