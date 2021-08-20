Bozkurt'ta suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bozkurt'ta suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde zarar gören yol, bina ve iş yerlerindeki tahliye çalışmaları devam ederken, iş yerlerinden kurtarılan eşyalar suyla temizlenerek esnafa geri veriliyor. İlçede meydana gelen sel felaketi nedeniyle suyun kesildiği bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor. Ayrıca Bozkurt Belediyesi tarafından ilçe geneline 50 çöp konteyneri yerleştirilirken, çalışmalarda yer alan ekiplerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu hizmete sunulacak. Bu kapsamda hazırlanan yataklar iş makineleriyle pansiyonun önüne getirildi.

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