Bozkurt'ta uzaktan eğitim gören öğrenciler için etkinlik - Son Dakika

Bozkurt'ta uzaktan eğitim gören öğrenciler için etkinlik

15.10.2020 11:15
Bozkurt'ta uzaktan eğitim gören öğrenciler için etkinlik, System.String[]

Bozkurt ilçesindeki Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunca, uzaktan eğitim gördükleri için birbiri ve öğretmenleriyle tanışamayan öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Bozkurt ilçesindeki Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunca, uzaktan eğitim gördükleri için birbiri ve öğretmenleriyle tanışamayan öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Bozkurt Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Çağılcı, Türk Tarih Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bu yıl beşinci sınıfa başlayan öğrencilerin uzaktan eğitim gördükleri için öğretmenleri ile tanışamadığını belirten Çağılcı, hem bu öğrencilerin öğretmenleri ve birbiriyle tanışması hem de kitap okuma ile ilgili farkındalık oluşturmak için program gerçekleştirdiklerini anlattı.

Okul müdürü Seçil Atak ise öğrencilerle tanışarak, etkinliklerin her hafta farklı sınıflarla yapılacağını ifade etti.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan etkinlikte öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda da uyarıldı.

İmam Hatip, Atama, Kitap, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkurt'ta uzaktan eğitim gören öğrenciler için etkinlik - Son Dakika

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