Son Dakika Haberleri: Bozkurt'ta vatandaşlara aşure ikramı
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Bozkurt'ta vatandaşlara aşure ikramı

12 dakika önce

Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

Bozkurt'ta vatandaşlara aşure ikramı, System.String[]

Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

Cuma namazı sonrası ilçedeki Türk Tarih Meydanı'nda yapılan duanın ardından aşure ikramı başladı.

Kaymakam Barbaros Akbulak ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, aşurenin önemli bir gelenek olduğunu belirterek, "Herkesin muharrem ayını kutluyoruz. Aşure geleneği her muharrem ayında ilçede yapılmaya devam edecek." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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