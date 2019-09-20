Bozkurt'ta vatandaşlara aşure ikramı

Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

Cuma namazı sonrası ilçedeki Türk Tarih Meydanı'nda yapılan duanın ardından aşure ikramı başladı.

Kaymakam Barbaros Akbulak ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, aşurenin önemli bir gelenek olduğunu belirterek, "Herkesin muharrem ayını kutluyoruz. Aşure geleneği her muharrem ayında ilçede yapılmaya devam edecek." dedi.