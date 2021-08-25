Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışmalara devam ediyor - Son Dakika

Keçiören Belediyesi tarafından Kastamonu Bozkurt'a gönderilen 7 adet iş makinası ve burada görev yapan personeller bölge halkının bir an önce normal yaşantısına dönmeleri için hummalı bir çalışma yürütüyor. İlçe merkezindeki birikintilerin toplanması ve köy yollarının onarılması için yürütülen müşterek çalışmalara katılan Keçiören Belediyesi ekipleri sel felaketinin izlerini silmek için 11 Ağustos'tan itibaren yoğun bir mesai harcıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sel bölgelerine hizmet vermeyi sürdürdüklerini, ihtiyaç duyulan her türlü muhtelif yaşam malzemelerinin afet bölgelerine? göndermeye devam ettiklerini söyledi.