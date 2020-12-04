Bozkurt'ta yaya öncelikli trafik uygulaması - Son Dakika

Bozkurt ilçesinde yaya öncelikli trafik uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Yaya öncelikli trafik uygulaması için farkındalık oluşturma ve uygulamanın aksatılmadan devam ettirilmesi için Sınarcık Caddesi'nde bilgilendirme uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri tarafından sürücülere ve vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Trafik ekipleri, yaya öncelikli trafik uygulamasının yaygınlaştırılması için zaman zaman bu tür denetim ve bilgilendirmelerin süreceğini belirtti.