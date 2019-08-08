Son Dakika Haberleri: Bozkurt'taki deprem Çardak Havalimanında hasara yol açtı
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Bozkurt'taki deprem Çardak Havalimanında hasara yol açtı

1 saat önce

Denizli Çardak Havalimanındaki hasardan detaylar DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Denizli Çardak Havalimanındaki hasardan detaylar DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Sarsıntı Denizli Çardak Havalimanında hasara yol açtı. Kulede camlar kırılırken, teknik ekipmanlar ve bilgisayarlar devrildi, tavan ışıkları aşağı düştü.
Denizli, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:52 Kaynak: AA
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