Bozkurt'taki deprem Çardak Havalimanında hasara yol açtı
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Denizli Çardak Havalimanındaki hasardan detaylar DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Denizli Çardak Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:52 Kaynak: AA
Havalimanındaki hasardan detaylar DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Sarsıntı Denizli Çardak Havalimanında hasara yol açtı. Kulede camlar kırılırken, teknik ekipmanlar ve bilgisayarlar devrildi, tavan ışıkları aşağı düştü.
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