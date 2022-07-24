Bozkurt'taki Ezine Çayı'ndan yaklaşık 2 milyon metreküp rüsubat taşınacak

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin ortasından geçen Ezine Çayı'ndaki rüsubat (birikinti) temizleniyor.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos 2021'de taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü Bozkurt'ta, 27 Haziran'da 8 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından, çaydan yeniden sel geldi. Gelen selle birlikte çay yatağı, taş çamur, kaya ve kumdan oluşan rüsubatla doldu.

DSİ Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığı tarafından Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü yerden başlayarak 20 kilometrelik çay yatağındaki rüsubat, temizlenmeye başlandı.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, bölgedeki çalışmalara Kurban Bayram'ında da ara vermediklerini söyledi.

DSİ ve özel firmaların kamyon ve yükleyicilerle yoğun şekilde çayda çalıştığını vurgulayan Atıcı, "Ezine Çayı içinde yaklaşık 2 milyon metreküp malzeme var. Yani bu çaydan 100 bin kamyon malzeme taşınacak. Taşımaya devam ediyoruz. Taşımanın bir bölümü DSİ, bir bölümünü de AFAD tarafından ihale edilen firmalar tarafından yapılıyor. Bu malzemenin tamamını çekip çay yatağını temizleyeceğiz. Çay yatağının üzerine yapacağımız terslik bentleri ve temizlik bittikten sonra bölgede hiçbir aksama olmayacak." dedi.

"İlçe merkezimiz rahatlayacak"

Dere yatağının genişliğinin 30 metreden 72 metreye çıkartıldığını hatırlatan Atıcı, şöyle devam etti:

"Rüsubat temizlik işlerini çayın her bölgesinde yapıyoruz. Ezine Çayı'nın yaklaşık 20 kilometrelik hattında araçlarımız çalışıyor. Karadeniz'e kadar giden bölgede çalışmalar sürüyor. Bozkurt ilçesinde birinci ve ikinci köprü arasında yaklaşık 65 bin metreküp malzeme DSİ tarafından taşındı. İki köprü arası temizlendi. Üçüncü köprü ile Bayramgazi köyü arasındaki kısmın temizliği için AFAD ihale yaptı. Bu bölgedeki yaklaşık 165 bin metreküp bir malzemenin taşıma işlemine başlandı. Bayram sürecinde bunun 30 bin metreküplük bölümü bitti. İlçe merkezi bittikten sonra son terslik bendine kadar çay yatağı temizlenecek. O da bittikten sonra ilçe merkezimiz rahatlayacak."

Çay yatağından alınan malzemenin Abana'da yapılacak sahil tahkimatında kullanılacağını belirten Atıcı, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Abana ilçesinde çalışması var. Oranın 450 bin metreküplük liman malzeme dolgu tahkimat işi var. Biz bu dere malzemelerini oraya taşıyoruz. Biz bunu taşımasak Bakanlık ayrıca bunun için ihale yapacaktı. Devletimizin buradan 30 milyon lira karı var." diye konuştu.

Kaymakam Atıcı, ayrıca çaydan çıkarılan malzemelerin bir bölümünün işlenerek kamunun inşaat işlerinde kullanılacağını sözlerine ekledi.