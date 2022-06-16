KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak - Son Dakika
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KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak

16.06.2022 10:13

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde çekilen fotoğraflardan oluşan seçki ile İstanbul, Ankara ve Bozkurt'ta fotoğraf sergisi açılacak.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde çekilen fotoğraflardan oluşan seçki ile İstanbul, Ankara ve Bozkurt'ta fotoğraf sergisi açılacak.

Bozkurt'ta geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine ilişkin gazetecilerin çektiği fotoğrafların sergilenmesi için Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti tarafından proje hazırlandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanan proje kapsamında 60 fotoğrafın yer aldığı, "Bir Fotoğraf Binlerce Hikaye" sergisi, 18 Haziran'da İstanbul Bağcılar Meydanı'nda, 25 Haziran'da Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde, sel felaketinin yıl dönümü olan 11 Ağustos'ta da Bozkurt'ta ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz, AA muhabirine, 11 Ağustos'ta Türkiye tarihinin en büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Sel felaketinin ardından birçok gazetecinin bölgede çalışma yürüttüğünü anlatan Yılmaz, "İlk andan itibaren meslektaşlarımız hep sahadaydı. Meslektaşlarımızın objektiflerine yansıyan en iyi fotoğrafları bir havuza topladık. Sergide sel felaketi sırasında ve sonrasında çekilen 50 kare ile ilçede son durumu anlatan 10 kare olacak." dedi.

Sergi ile afetlere farkındalık sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Yılmaz, "Devletimizin yürüttüğü çalışmaların son durumunu gözler önüne sermek istiyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren bölgedeydi. Devlet millet kaynaşmasını en çarpıcı fotoğraflarla sergimizde göstermiş olacağız." ifadesini kullandı.

KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak
KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak
KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak
KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak
KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak
KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak
KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak
KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak
KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Bozkurt'taki sel felaketi fotoğraf sergisiyle anlatılacak - Son Dakika

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