Bozkurt'taki sel felaketinde görev alan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi verildi.

Bozkurt'a 11 Ağustos'ta şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye genelinden sevk edilen ekipler, ilçede hayatın normale dönmesi için canla başla çalışmıştı.

Çalışmalarda görev alan AFAD gönüllülerine teşekkür belgelerinin takdimi için Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, birçok kişinin daha önce böylesine büyük bir afet görmediğini söyledi.

Sel felaketinin ardından Türkiye'nin dört bir tarafından yardım için vatandaşların ilçeye geldiğini anlatan Çakır, "60-70 yaşındaki vatandaşımızı da orada gördüm, 20 yaşında, 18 yaşındaki gençlerimizi de gördüm. Devlet millet kaynaşmasının, yardımlaşmasının, STK'larımızın, devletimizin gücünü sahada en güzel bir şekilde yansımasını gösterdik." dedi.

AFAD gönüllülerine seslenen Çakır, şöyle konuştu:

"Komuta merkezlerinde masa başında, sahada, bir kaynayan kazanın başında, kurulan bir çadırın başında, bir dağ köyünde vatandaşın ilacının götürülmesinde, iş yerinin bodrumunun çamurunun temizlenmesinde, yani vatandaşımızın nerede ihtiyacı varsa ya da size nerede iş verildiyse kesinlikle bu konuda en ufak bir gocunma göstermeden müthiş bir özveriyle sahada çalıştınız. Siz göğsünüze kocaman bir madalya taktınız. Yarın çocuklarınıza, torunlarınıza taşıyacağınız güçlü bir miras, övünç kaynağı bıraktınız. Aileleriniz de sizlerle eminim ki gurur duyuyor. Biz görev gereği oradaydık, sizi kimse zorlamadı, gitmeyebilirdiniz. Benim gitmem zaruriydi, AFAD müdürünün, şube müdürlerimizin, basının gitmesi zorunluydu ama sizin zorunluluğunuz yoktu, gelmeyebilirdiniz. Sizin yaptığınız çok anlamlı, gurur duyulacak bir hadise."

İlçede herkesin selin izini silmek için yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Çakır, "Kim bakan, kim vali, kim müdür, kim gönüllü, kim amir, kim, şoför, kim operatör, dışarıdan bakışta anlaşılmayacak bir samimiyette hepimiz müthiş bir özveriyle çalışıp dört hafta gibi bir sürede Bozkurt'ta selin yaralarını büyük oranda sildik." diye konuştu.

Kastamonu AFAD Müdürü Ekrem Küçükbayram ise sel felaketinde devlet ve milletin büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

Tüm imkanların sel felaketi için seferber edildiğini dile getiren Küçükbayram, 10 binden fazla kamu çalışanı ile 2 bin 200'den fazla iş makinesinin Kastamonu'da görev aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Çakır tarafından AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi verildi.