Bozkurt'taki sel felaketinde görev yapan gazetecilere teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan gazetecilere teşekkür belgesi verildi.

Bozkurt'ta 11 Ağustos 2021'de şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinin ardından kentteki birçok gazeteci ilçede görev yapmıştı.

Burada görev yapan gazetecilere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri, Vali Avni Çakır tarafından takdim edildi.

Çakır, Valilik'te düzenlenen belge teslim töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl ağustos ayında büyük bir afet yaşandığını söyledi.

Afetin ardından ilçede yoğun bir çalışma başladığını anlatan Çakır, "Bu süreçte basın mensuplarının bakandan, bakanın işçiden, işçinin genel müdürden, genel müdürün validen farkı yoktu. Hepimiz ayağımızda çizme, gücümüz yettiğince sabahın erken saatlerinden geç saatlerine kadar sahadaydık. Hayatın hızlı şekilde normalleşmesi adına hepimiz el ele kol kola yoğun çalışma sarf ettik." dedi.

Bu süreçte gazetecilerin gazetecilik dışında ilçenin yeniden ayağa kalkması için ekiplere yardım ettiğini dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Malzeme taşınmasına yardımcı oldunuz, cenaze namazı kıldınız. Bu anlamda sizler orada insani vazifelerinizi de yaptınız ama gazetecilik anlamında da çok uyumlu bir süreç yaşadınız. Öyle bir afet hali vardı ki burada, panik havası vermek yerine zaten devletimiz, milletimiz bütün imkanlarıyla sahada seferber olmuştu. Böylesine büyük bir afet karşısında yapılabilecek her şey, fazlasıyla yapılıyordu. Bu konuda vatandaşlarımıza umut verdik. Bakanlığımız, devletimiz adına bir teşekkür olarak sizlere Sayın Bakanımız tarafından gönderilen teşekkür belgelerini takdim ediyoruz."