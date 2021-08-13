Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış kentti resmen savaş alanına döndürdü. Kayıpları arama çalışmaları ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği kentte, korku dolu anlara ilişkin insan hikayeleri de geliyor. Bir esnaf, arkadaşlarının cansız bedenini sular arasından nasıl kurtardıklarını anlattı.

"SİREN ÇALDI AMA BİZ UYANAMADIK"

İlçenin ortasından geçen Ezine Çayı'nın taşmasından sonra çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Esnaf Ahmet Kalyoncu, selin geldiği anda arkadaşlarıyla kahvenin önünde çay içtiklerini söyledi. Her şeyin bir anda yaşandığını dile getiren Kalyoncu, "Öğle sularında aşağıdan bir ses geldi. Derenin taştığını söylediler. Sirenler çalıyordu ama biz başta uyanamadık. Yağmur yağıyordu, hastalık vardı, sirenleri ona yorduk. Halbuki 8-10 dakika siren çaldı, biz uyanamadık." dedi.

"CENAZEYİ KAÇIRIN DEDİM"

Aşağıdan vatandaşların, "Sel geliyor" diye bağırdığını dile getiren Kalyoncu, "Bir ara sel geliyor denince biz apar topar aşağıya indik. Hükümet binasının önüne doğru ne afet ne afet. Biz oradan yukarıya doğru kaçmaya başladık. Bir arkadaşımızın cenazesi vardı. Cenazeyi musalla taşına getiriyorlardı. O ara, 'Cenazeyi kaçırın' dedim. Direkt gasilhaneye koydular ve kaçtık. Biz de evin üst katlarına doğru çıktık. Böyle afet yok, televizyonlarda görüp içimiz sızlıyordu ama başımıza gelince çok farklıymış" diye konuştu.