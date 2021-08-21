Bozkurt'taki selde jandarmanın çamur içinde bulduğu para sahibine verildi - Son Dakika

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerde temizlik yapan jandarma ekipleri, buldukları parayı sahibine teslim etti.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünü de etkileyen sel, çok sayıda evin zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketi nedeniyle evini su basan Kazal Demirörs, jandarmadan yardım istedi. Sel afeti sonrası enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı askerler evde temizlik sırasında çamur içinde 900 lira bulundu.

Para, ev sahibi Demirörs'e teslim edildi.