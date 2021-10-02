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Bozkurt'taki selde kaybolan arkadaşını kaybolduğu yerde aramayı sürdürüyor - Son Dakika

Bozkurt'taki selde kaybolan arkadaşını kaybolduğu yerde aramayı sürdürüyor

02.10.2021 11:02
Bozkurt'taki selde kaybolan arkadaşını kaybolduğu yerde aramayı sürdürüyor, System.String[]

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sulara kapılarak kaybolan amatör futbolcu Eray Çelebi'nin arkadaşı Çetin Sucu, sık sık kaybolduğu yere giderek arkadaşına ait bir iz arıyor.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sulara kapılarak kaybolan amatör futbolcu Eray Çelebi'nin arkadaşı Çetin Sucu, sık sık kaybolduğu yere giderek arkadaşına ait bir iz arıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Selde kaybolanlardan biri de 26 yaşındaki Karabüklü amatör futbolcu Eray Çelebi oldu.

Kastamonu Birinci Amatör Küme ekiplerinden Bozkurt Belediyespor'da bir süre forma giyen Çelebi, daha sonra takımdan ayrılmasına rağmen sık sık ilçeyi ziyaret ediyordu.

Son olarak halı saha turnuvasına katılmak amacıyla 1 Ağustos'ta Bozkurt'a gelen Çelebi, kaldığı kulüp tesisinin yıkılması sonucu sel sularına kapıldı. Çelebi'nin bulunması için çalışmalara katılan ancak halen bir sonuç elde edilememesine üzülen arkadaşı Çetin Sucu ise arkadaşını aramaktan vazgeçmiyor.

Çetin Sucu, AA muhabirine Çelebi ile Bozkurtspor'a transfer olduğu sırada tanıştığını, burada dost olduklarını, birlikte zaman geçirdiklerini belirterek, "Çok sıcakkanlı biriydi, Bozkurt da onu çok sevdi. Zaten takımın asist ve gol kralıydı." dedi.

Arkadaşının son olarak düzenlenen halı saha turnuvası için Bozkurt'a geldiğini dile getiren Sucu, şöyle devam etti:

"Bozkurt'u çok sevdiğini söylerdi, 'Keşke burada büyüseydim' derdi. Hem kafa dinlemek hem bizimle vakit geçirmek hem de burayı sevdiği için gelirdi. Birlikte buraları dolaştık, bisiklete bindik, babamın kulübesinde balık yedik. Benim evim biraz uzak olduğu için çoğu zaman burada beraber kalıyorduk. Birlikte film, maç izliyorduk. Olaydan bir gün önce üzerimi değiştirmek ve köpeğime bakmak için eve gittim. O gün de tesisi su basmış. Telefonla aradım, 'Dışarı gel dolaşalım' dedim, 'Burayı temizlemeden gelmem' dedi.

Sel suları gelirken yüksek yerlere çıktık. Hemen aklıma Eray geldi. Bir arkadaşımla onu görebileceğimiz bir noktaya çıktık. Eray üst kata çıkmıştı, bize el sallıyordu. 1 saat falan telefonla görüştük. Bize, 'Yüzeyim mi?' diyordu. Korktuğu belliydi, ağlıyor gibiydi, sesi kötü geliyordu. Bir süre sonra bulunduğu bina çöktü ve gözden kayboldu."

Sucu, o günden sonra hemen her gün Eray'ı gördükleri son yer olan tesisin bulunduğu alana gittiğini anlatarak, "Sık sık buraya geliyorum, bakıyorum, acaba bir şey var mı diye. Belki burada bile olabilir. Rüyalarımda da görüyorum. Oturup telefona bakarken bir anda fotoğrafı karşıma çıkıyor. Kayboldu, hala bulunamadı. Bedeninin bir an önce bulunmasını bekliyoruz. Bir an önce çıksın da ben de ailesi de rahat etsin. Annesi serumla duruyor, çok üzgünler." ifadelerini kullandı.

Kastamonu, Bozkurt, Çelebi, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkurt'taki selde kaybolan arkadaşını kaybolduğu yerde aramayı sürdürüyor - Son Dakika


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