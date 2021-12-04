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Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu - Son Dakika

Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu

04.12.2021 22:20
Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde bulunan cesedin adli tıp incelemesinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Orhan Kalabalık'a ait olduğu ortaya çıktı.

2 gün önce Türkeli'nin Güzelkent köyü sahilinde karaya vuran ceset, DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ACI HABER 115 GÜN SONRA GELDİ

Araştırmalar neticesinde cesedin Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nda ikamet eden ve o günden bu yana kayıp olarak aranan 39 yaşındaki Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi. Cesedin kimlik tespitinin yapılmasıyla Bozkurt'ta selde kaybolanların sayısı 7'ye düştü.

SELİN YIKTIĞI APARTMAN BİR AİLEYE MEZAR OLMUŞTU

Orhan Kalabalık ile eşi Server, oğlu Arda ve Yusuf'la birlikte selde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşıyordu. Sele ikamet ettikleri binada yakalanan Kalabalık ailesinden anne Server ve oğlu Arda'nın cansız bedeni ekiplerin çalışmasının ardından bulunmuş, baba Orhan Kabalık ile oğlu Yusuf'un bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu

Güzelkent, Adli Tıp, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu - Son Dakika
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